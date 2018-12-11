Ferrari 458 Italia Spider має "козирний" номерний знак нашої країни, тюнінг від Liberty Walk і ялинку на даху...
Так, це той самий Ferrari 458 Italia Spider, який раніше засвітився на гірськолижному курорті у Карпатах. Цього разу вразити оточуючих власник епатажного суперкара вирішив у Лондоні.
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Днями українська Ferrari взяла участь у параді суперкарів і спортивних авто в столиці Великобританії, повідомляє ТопЖир. Серед решти гарних дорогих автомобілів чорний 458 Italia вирізнявся прикріпленою на даху ялинкою.
Звичайно, такий автомобіль Діда Мороза не міг не привернути увагу перехожих. А ось британська поліція залишила авто поза увагою. Відео з Ferrari 458 було розміщено на Youtube-каналі Supercars on the streets.
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