Це вагомий доказ надійності корейських автомобілів.

На офіційному Ютуб-каналі Hyundai USA з’явилось відео, у якому власниця Elantra 2013 року випуску розповвідає про свій автомобіль-“мільйонник”. Вона проїхала на ньому мільйон миль. Рахуючи у кілометрах, виходить більше 1,6 млн.

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Фарра Хейнс працює у службі доставки і їздить на Hyundai Elantra 2013 року випуску. За винятком захисних дуг спереду, автомобіль має заводську комплектацію. За п’ять років експлуатації та близько 200 000 миль (320 000 км) пробігу на рік, її компактний седан досяг показника у 1 млн миль (1 610 000 км) на одометрі. Згідно відео, яке опублікувала компанія Hyundai, кожен кілометр автомобіля пройшов з оригінальним двигуном і коробкою передач. Невідомо, чи проводився капітальний ремонт цих агрегатів, хоча відео дає зрозуміти, що ні. Та навіть якщо так – це все одно неабияке досягнення.

Для багатьох автомобілів пробіг у 200-300 тисяч кілометрів є критичним. Після подвоєння цієї цифри більшість машин починають “сипатись”. Фарра ж каже, що жодних серйозних проблем з автомобілем за весь час його експлуатації не було, тож вона навіть не хоче з ним розлучатись, хоч вже прийшов час для заміни.



Коли на одометрі, аналоговому чи цифровому, набігає 999 999, рахунок скидається до 000 000. Помітивши наближення цієї цифри Фарра звернулась до місцевого дилера і Hyundai відповіли гарним способом залишити пам’ятний пробіг в історії. Пані Хейнс просто замінили одметр на новий та подарувала їй значок “Мільйон Миль”. З ним вона має допуск у клуб власників “мільйонників”.

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