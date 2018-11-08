На базі Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye...

Здається, ельфи старого Санти з Fiat-Chrysler провели непоганий апгрейд дідовим санчатам.

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Хоча зараз лише початок листопада, у США вже стартувала рекламна кампанія, присвячена Різдву. У одному з відеороликів можна побачити таємний гараж Санти, у якому творяться дива.

У рекламі представлено одну з найпотужніших серійних версій спорткара Dodge Challenger – SRT Hellcat Redeye. Спорткупе оснащується потужним 797-сильним двигуном, котрий точно звучить краще і мчить швидше, ніж 8 оленів.

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