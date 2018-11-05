Більшу частину свого життя "Запорожець", якому 26 років, провів у "консервації".

Київський блогер, що полює на раритети, здобув справжній колекційний скарб: ЗАЗ-968МД з мінімальним пробігом і в ідеальному стані.

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“Нещодавно до мене в черговий раз прийшов лист від хлопця, що підписаний на мене. Він повідомив, що в спадок від родички йому дістався абсолютно новий "Запорожець" 1992 року випуску. На одометрі машини – усього 107 кілометрів. Автомобіль знаходився в Києві, зовсім поруч – а значить треба вирушати на огляд раритету”, – пише Roma-Urraco у своєму блогу.

Фото: блогер купив ЗАЗ-968МД з мінімальним пробігом / Roma-Urraco

Віднайдений у гаражі автомобіль виявився одним з чотирьох видів модифікацій для інвалідів. Індексом 968МБ позначались машини для людей у яких пошкоджені або ампутовані обидві ноги, але здорові руки, 968МР призначались для людей з однієї пошкодженої рукою і однією ногою, 968МД – для людей з однаією діючою ногою, а 968МГ – для тієї ж категорії, однак з іншим двигуном – МеМЗ-966Г потужністю 27 к.с. Такі машини масово видавались через органи соціального забезпечення, переважно ветеранам війни.



Фото: так машина виглядала одразу після “консервації” / Roma-Urraco

Управління “Запорожцем” 968МД реалізовано наступним чином: єдина педаль на підлозі відповідає за зчеплення, пара “пелюсток” під кермом відповідає за подачу пального, а для гальмування використовується Г-подібний важіль на центральному тунелі.

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