Вигляд серійної моделі гіперкара виявився ще більш вражаючим, ніж у концепта.

Карбоновий гіперкар Valkyrie від Aston Martin багато чого успадкував від сучасних болідів Формули 1.

На офіційній сторінці Aston Martin в Instagram з’явилась трійка фото з новим гіперкаром. Кузов цього автомобіля являє собою суцільний аеродинамічний спойлер, Валькірія – це дифузор на колесах.

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Фото: Aston Martin Valkyrie / Aston Martin

Ви дивитеся на машину, яка буде благословлена ​​найпотужнішим атмосферним двигуном, що будь-коли встановлювався у дорожній автомобіль. Мова про інженерне творіння Cosworth – 6.5-літровий V12 та електромотор загальною потужністю у вражаючі 1130 кінських сил.

Гіперкар обладнаний одноступінчатою коробкою передач, розробленою спільно з пілотом Формула 1 Даніелем Рікардо. Вона передає оберти на задню вісь автомобіля. Вага гіперкара трохи більше 1 тонни.

Представник компанії повідомив виданню Motor1, що фінальні тести Valkyrie заплановані на початок 2019 року, а до його завершення нова модель має бути готова для клієнтів.

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