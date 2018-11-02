Усе вірно. 2000 кінських сил. Білявка. Пустельна дорога у Дубаї. Перший публічний тест нового арабського гіперкара. Це варто побачити.

За кермом Devel Sixteen, поза сумнівом, хотів би опинитись кожен чоловік. Та у числі перших, кому випала ця честь опинилась YouTube-блогерка Supercar Blondie. Ви ще не підписані на її канал? Тоді дивіться це відео.

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Відео підписане так: “Перша у світі людина, що тестує Devel Sixteen”. Це майже правда, адже його розробники провели не один тест і навіть показували нам кілька заїздів. Та якщо розуміти це не буквально, то й справді білявка є першою людиною не з компанії, кому випало проїхатись за кермом цього вражаючого інженерного творіння.



Тихо, без зайвих тізерів та витоків, компанія з Еміратів будує “вбивцю усіх гіперкарів” – 5007-сильний Devel Sixteen. Такою буде найлютіша версія машини, оснащена 12,3-літровим двигуном V16. На відео показана дорожня версія гіперкара Devel з двигуном V8, котрий може видавати дві тисячі кінських сил. Передбачена третя форма моделі, також призначена для доріг загального користування, з двигуном V16 потужністю у 3000 к.с.



Компанія-виробник раніше заявляла, що головною метою при розробці автомобіля є перевершення рекорду швидкості для серійних авто. А тому це буде не лише потужний, а й надлегкий автмообіль такого класу з вагою у 2300 кг. Наразі рекорд утримує Koenigsegg Agera RS з показником 447 км/год. Творці Devel Sixteen розраховують досягти швидкості у 515 км/год на 3000-сильній версії свого гіперкару. Щоправда, спочатку мова йшла про 560 км/год.

У інтерв'ю виданню Road and Track в листопаді 2017 року представник компанії повідомив, що за планом робочий прототип має бути готовий через 12-14 місяців. Попередня оголошена вартість дорожніх версій гіперкара досить скромна – 1,6 та 1,8 млн доларів за версії на 2000 та 3000 к.с., відповідно.

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