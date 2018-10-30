Чергове оновлення системи дозволяє власникам електрокарів коротати час за грою з 1980-х.

Майже від самого початку користувачі просили вбудувати у електрокари Tesla класичні відеоігри Atari з ігрових автоматів. З останнім оновленням системи це побажання стало реальністю.

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Відчуваєте ностальгію за класичні відеоіграми? Ілон Маск, здається, один з геймерів-ентузіастів і тому у автомобілях Tesla програмне забезпечення тепер включає функцію Teslatari.



Це означає, що тепер чекаючи на когось у машині, можна коротати час за грою Centipedе, Missile Command, Lunar Lander, Asteroids тощо, використовуючи клавіші на кермі та гігантський екран мультімедійної системи машини.

Звичайно ж, під час руху автомобіля можливість гратись заблокована, тож навіть якщо машина їде до пункту призначення сама, зайняти пальці грою не вийде.

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