Нове покоління прихильників бренду зростатиме у "Мерседесах".

Mercedes-Benz разом з фірмою Hartan запустив серію дитячих візочків. Усі цінності бренду втілені у найменших “Мерседесах” для найменших.

Автовиробник з Штутгарта представив лінійку дитячих колясок Mercedes-Benz Avantgarde від фірми Hartan. Компанія презентувала одразу кілька модифікацій коляски.

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Візочок Mercedes-Benz Avantgarde відрізняється ергономічністю, функціональністю і безпекою. Коляска зроблена з сучасних матеріалів, оснащена пневматичними колесами з 5-спицевими дискам и у стилі AMG та регульованою підвіскою.

Mercedes-Benz Avantgarde важить усього 13 кг з яких 8,9 кг припадає на складану раму і 4,1 кг – на люльку GTX. Коляска оснащується регульованою по висоті підставкою для ніг і м'якими ременями безпеки, що захищають дитину від випадання. Блок сидіння можна легко повернути обличчям або спиною до напрямку руху, а також швидко зняти з рами. На додачу до коляски йде цілий набір аксесуарів. Це тепла муфта для ніг, підголовник і захист від вітру, а також парасолька від сонця, сумка в стилі Mercedes-Benz, органайзер для зберігання гаманця, ключів і мобільного телефону та дощовик.

Фото: дитячі візки Mercedes-Benz Avantgarde / Daimler

Коляска Mercedes-Benz Avantgarde буде випускатися в кількох варіантах. DESSIN Sport поєднує в собі чорний, сірий і сріблясті кольори, а також червоні смужки на ручках і козирку коляски. Варіант Dolce Vita – це поєднання бежевого, пісочного і коричневого відтінків, а DESSIN Deep Sea – сірого антрациту і світло-блакитного.

У продаж дитяча коляска Mercedes-Benz Avantgarde надійде в листопаді 2018 року.

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