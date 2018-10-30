Національне управління безпеки руху на транспорті США вирішило, що таке перевезення дітей є незаконним.

З 1 вересня цього року школа у штаті Флоріда використовувала автономний електричний шкільний автобус для транспортування дітей на заняття та додому. NHTSA визнала це незаконним.

Повністю автономний шатл від компанії Transdev North America під назвою EZ10 Generation II, згідно зі звітом Національного управління безпеки руху на транспорті (NHTSA), використовувався “для транспортування школярів незаконно і є порушенням тимчасового дозволу компанії на перевезення”.

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Шаттл вміщує 12 пасажирів і під час роботи на школу їздив з максимальною швидкістю у 12 км/год. За інформацією Transdev шаттл здатен рухатись зі швидкістю до 50 км/год.



Хоча автобус є повністю автономним, під час роботи у ньому постійно знаходився бортовий оператор для забезпечення нагляду та контролю за EZ10. А ні зменшення максимальної швидкості, а ні присутність супроводжуючої особи виявилась недостатньою для того, аби NHTSA визнала його використання законним.

“Інновації не повинні ставити під загрозу громадську безпеку”, – сказав Хайді Кінг, представник NHTSA. “Використання тестового транспортного засобу для перевезення дітей є безвідповідальним, невідповідним законодавству та прямо суперечить умовам схваленого NHTSA проекту Transdev”.

Таким чином, робота першого в світі автономного шкільного автобуса припинилася, а дітям доведеться повернутися до старого автобуса з водієм.

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