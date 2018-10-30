Експерти американської організації не радять купувати ці моделі.

Експерти організації Сonsumer Reports оприлюднили щорічний рейтинг надійності вживаних автомобілів, назвавши 10 найменш привабливих моделей для володіння.

Рейтинг Сonsumer Reports складається на основі статистики, котра базується на відгуках власників, аналізі частоти візитів на сервіс, даних про відклики тощо. Усього враховується 17 аспектів від скрипів та сторонніх шумів у машині і до вартості післягарантійного ремонту.

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Очолив список цього року американський пікап Ram 3500, ставши найменш надійним автомобілем на ринку.

Найменш надійні автомобілі за версією Сonsumer Reports:

Honda Odyssey

Проблемні місця: електроніка, електрообладнання, кузов.

Volkswagen Atlas

Проблемні місця: клімат, трансміссія, шуми та протікання.

Buick Enclave

Проблемні місця: трансмісія, кліматична система, паливна система.

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Chevrolet Silverado 2500 HD

Проблемні місця: двигун, шуми і протікання; електроніка.

Kia Cadenza

Проблемні місця: клімат-контроль, паливна/вихлопна система.

Chevrolet Traverse

Проблемні місця: трансмісія; електроніка.

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Honda Clarity

Проблемні місця: клімат-контроль, паливна/вихлопна система, кузов.

Cadillac ATS

Проблемні місця: електроніка, кліматична система, система управління.

Tesla Model X

Проблемні місця: електроніка, шуми і протікання, кузов.

Ram 3500

Проблемні місця: рульове управління/підвіска, паливна/вихлопна система, охолодження двигуна, шуми і протікання.

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