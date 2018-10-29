Як влаштуватись на роботу у цю компанію?

Президент компанії Hari Krishna Exporters, що займається торгівлею дорогоцінним камінням, подарував своїм співробітникам шість сотень новеньких автомобілів Maruti Suzuki.

До національного свята Дівалі, котре для послідовників індуїзму відзначає торжество добра над злом, Савджи Долакія – керівник компанії Hari Krishna Exporters, зробив своїм співробітникам подарунок, гідний раджі.

Також цікаво: Яйце Фаберже стане бонусом для покупця Rolls-Royce

Окрім того, що 600 працівників компанії отримали нові автомобілі, ще близько 1000 були вшановані чималими грошовими преміями та навіть квартирами. Вартість подарованих автомобілів оцінюється у більш як 2 мільйонів доларів.

“Метою цієї програми було винагорода лояльності та відданості працівників компанії”, – написав Савджи Долакія у Facebook.

Два роки тому, Долокія вже прославився своєю щедрістю, коли на свято Дівалі подарував своїм співробітникам сотні квартир.

Також цікаво: Автобаза президента купила два нових Mercedes-Benz S-класу