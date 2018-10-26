Державна організація "Автобаза Державного управління справами" 22 жовтня за результатами тендеру замовила спільному підприємству у формі ТОВ "Автомобільний Дім-Україна Мерседес Бенц" два легкових автомобіля Mercedes-Benz S 560 4matic long (new) загальною вартістю 10,02 млн грн. Про це повідомляється в системі "Прозорро".

Вартість першого Mercedes-Benz – 4,47 млн грн. Він матиме оббивку салону з чорної ексклюзивної шкіри, систему кондиціонування сидінь водія і переднього пасажира, пакет систем допомоги при паркуванні з камерою кругового огляду, мультифункціональне рульове колесо у виконанні з дерева і шкіри, комфорт-пакет обігріву, декоративні елементи: тополь чорний полірований.

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Другий Mercedes-Benz коштує 5,55 млн грн. Він теж матиме оббивку салону з чорної ексклюзивної шкіри, а крім цього задню частину салону з перегородкою, холодильний відсік, відкидні столики в задній частині салону, проекційний дисплей, сигнальні жилети для водія і пасажирів, ТВ-тюнер, мультімедійну систему для пасажирів задніх сидінь.

Ціни на Mercedes-Benz S 560 4matic long (new) у офіційного представника німецького концерну в Україні стартують від 3,52 млн грн.

Автобаза ДУСі придбала автівки у "Автомобільний Дім-Україна Мерседес Бенц" за переговорною процедурою – фірма була єдиним учасником тендеру. В обґрунтуванні зазначається, що замовник двічі відміняв тендер через відсутність достатньої кількості учасників.

Як повідомляли "Наші гроші", вперше "Автобаза ДУС" оголосила про проведення тендеру щодо закупівлі двох Mercedes-Benz S 560 4matic long (new) 15 червня. Тоді очікувана вартість була трохи вищою – 11,47 млн грн. Того ж дня, 15 червня, держорганізація ДУС також оголосила про проведення іншого тендеру – щодо закупівлі двох броньованих Mercedes-Benz S 600 загальною очікуваною вартістю 42,42 млн грн. У липні тендер відмінили через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Участь у торгах хотіло взяти лише одне підприємство – одеське ТОВ "Кар тюнiнг ексклюзив". Воно запропонувало за два "Мерседеси" 30,37 млн грн.

Нагадаємо, що за останній місяць окрім двох "Мерседес Бенц" за 10 млн грн. ДУС придбала ще три "Мерседеси" загальною вартістю 8,70 млн грн.