Британський виробник ультрарозкішних автомобілів об'єднався з уславленим ювелірним домом для створення унікального рукотворного шедевру.

Усередині тематичного яйця Фаберже знаходиться тендітний маскот – фігурка Spirit of Ecstasy.

Яйце було побудовано вручну майстром Fabergé. Яйця від Фаберже отримали світову славу після того, як було створено 50 пасхальних яєць для російської імператорської сім'ї у 1885-1916 роках.

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Яйце Rolls-Royce має 16 сантиметрів заввишки і важить близько 400 грамів. Ювелірний витвір займає другий рядок у класифікації творів Фаберже.

Механізм, який відкриває яйце, знаходиться у 18-каратному “цоколі” з білого золота, облицьованого пурпуровою емаллю і з матовим кришталем на верхів’ї.

Фото: Spirit of Ecstasy від Fabergé / Rolls-Royce

Напівпрозора статуетка Spirit of Ecstasy ховається всередині клітки з рожевого золота, що відкривається при натисненні прихованого важіля. Розкрившись, пелюстки утворюють квітку навколо “Духа Екстазу” та демонструють аметистове оздоблення внутрішної поверхні 10 каратів круглих білих діамантів.

Яйце перебуватиме в приватній колекції одного з клієнтів Rolls-Royce, ім’я власника компанія не розголошує. однак до того, як ювелірний витвір потрапить до власника Rolls-Royce обіцяє показати його публіці у лондонському салоні Фаберже у кінці грудня.

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