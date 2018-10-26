Британський виробник ультрарозкішних автомобілів об'єднався з уславленим ювелірним домом для створення унікального рукотворного шедевру.
Усередині тематичного яйця Фаберже знаходиться тендітний маскот – фігурка Spirit of Ecstasy.
Яйце було побудовано вручну майстром Fabergé. Яйця від Фаберже отримали світову славу після того, як було створено 50 пасхальних яєць для російської імператорської сім'ї у 1885-1916 роках.
Також цікаво: Зацініть новий патрульний джип поліції Дубаю
Яйце Rolls-Royce має 16 сантиметрів заввишки і важить близько 400 грамів. Ювелірний витвір займає другий рядок у класифікації творів Фаберже.
Механізм, який відкриває яйце, знаходиться у 18-каратному “цоколі” з білого золота, облицьованого пурпуровою емаллю і з матовим кришталем на верхів’ї.
Фото: Spirit of Ecstasy від Fabergé / Rolls-Royce
Напівпрозора статуетка Spirit of Ecstasy ховається всередині клітки з рожевого золота, що відкривається при натисненні прихованого важіля. Розкрившись, пелюстки утворюють квітку навколо “Духа Екстазу” та демонструють аметистове оздоблення внутрішної поверхні 10 каратів круглих білих діамантів.
Яйце перебуватиме в приватній колекції одного з клієнтів Rolls-Royce, ім’я власника компанія не розголошує. однак до того, як ювелірний витвір потрапить до власника Rolls-Royce обіцяє показати його публіці у лондонському салоні Фаберже у кінці грудня.
Також цікаво: Дилери Rolls-Royce тепер офіційно приймають біткойни