За сьогоднішнім курсом вам знадобиться 55 біткойнів, аби придбати автомобіль вартістю у 350 тисяч доларів.

Дилерський центр Rolls-Royce під назвою Post Oak Motors з Х’юстону оголосив, що приймає до оплати криптовалюту.

Британська марка Rolls-Royce завжди мала славу консервативного бренду. Однак у ХХІ столітті канони змінюються навіть для таких “динозаврів”. Зовсім недавно світ побачив перший позашляховик від Rolls-Royce, а тепер британську розкіш на колесах можна купити за цифрову валюту.

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Для тих, хто не в курсі, зазначимо, що “біткойн” є цифровою валютою, однією з перших та найпопулярнішою і найдорожчою з усіх на сьогодні. Вперше криптовалюта з’явилась у 2009 році, однак тоді мало хто сприймав її серйозно. Однак менш ніж за десять років вартість електронних грошей шалено зросла. У грудні минулого року був зафіксований пік вартості біткойна – одна віртуальна монетка оцінювалась у 20 тисяч доларів.

“Підйом біткойнів викликав у мене цікавість”, – сказав Тілман Фертитта, власник Post Oak Motors, у інтерв’ю виданню The Street. “А оскільки моя компанія є провідним дилером розкішних автомобілів у регіоні, я прагну завжди пропонувати своїм клієнтам найкращий сервіс та надати зручні можливості для розрахунків, а криптовалюта дозволить зробити процес купівлі простішим, швидшим та зручнішим.

Наразі вартість біткойна дорівнює $6435, тож для покупки, наприклад, Rolls-Royce Ghost вартістю у $350 тисяч вам знадобиться 54,39 біткойнів. Зазначимо, що це не перший випадок, коли автомобільні дилери приймають криптовалюту. На початку цього року віртуальні гроші почали приймати каліфорнійські дилери Bugatti та Pagani. Також ходили чутки про те, що російські дилери Rolls-Royce також почали приймати біткойни.

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