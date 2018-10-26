Як гадаєте, скільки коштує такий SUV?

Автопарк поліції в ДубаЇ, напевно, найбільш вражаючий у світі. Ось черговий тому доказ.

Новий патрульний кросовер називається Beast Patrol. він був створений місцевою компанією W Motors, котра подарувала світу гіперкар Fenyr SuperSport.

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Фото: W Motors Beast Patrol / Аutoevolution

Виходячи з назви автомобіля, можна припустити, що основою Beast Patrol став Nissan Patrol – дуже популярний позашляховик на Близькому Сході. Та це лише припущення, достовірної інформації про “Чудовисько” поки що немає.



Компанія W Motors випустила позашляховик у співпраці з Safe City Group. Його творці кажуть, що це найдосконаліший поліцейський автомобіль у світі, і у це не важко повірити, дивлячись на нього. Новинка була представлена ​​на виставці GITEX Technology Week що проходила у Дубаї.

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