Фейсліфтинговий суперкар тепер виглядає агресивніше з будь-якого ракурсу.

​​Audi офіційно представила оновлену R8. Чутки про V6 замість V10 не підтвердились, але зміни усе ж є, тож давайте порівняємо новинку з попередником.

Довгий час у ЗМІ поширювалась інформація про те, що ​​Audi R8 2019 модельного року отримає новий двигун V6. Насправді ж, за сидіннями купе залишився перевірений часом V10, котрому додали 30 кінських сил в базовій версії R8 (569 к.с.), а для версії V10 Performance Quattro (нова назва для V10 Plus) – плюс 9 к.с. (620 к.с.). Базова модель оновленої R8 прискорюється до першої сотні менш ніж за 3,5 секунди, а розгінна динаміка Performance – 3,1 секунди.

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Наразі залишаються актуальними чутки про те, що наступне покоління моделі буде гібридним чи навіть повністю електричним. Однак до того часу давайте подивимось на зміни, що вже відбулись.

Фото: Audi R8 2015 модельного року та 2019-го / Audi

Суттєвих змін у дизайні моделі не відбулось. Audi R8 отримала нову оптику та оновлені бампери. Отвори для повітря у бампері стали “вертикальними”, радіаторна решітка – більшо. Між капотом та решіткою з’явились три акуратні отвори, а знизу на бампері з’явились сріблясті акценти. Такі ж сріблясті акценти з’явились і на бічних порогах.

Фото: Audi R8 2015 модельного року та 2019-го / Audi

Зміни в задній частині більш помітні. Зникли тонкі трапецієподібні вихлопні труби, котрі змінили великими круглими, оточеними сріблястими накладками. На всю ширину машини ззаду розтягнулась решітка.

Фото: Audi R8 2015 модельного року та 2019-го / Audi

Усередині оновлена R8 майже не змінилась – спорткару лиш додали два нові кольори оздоблення.

Фото: Audi R8 та Audi R8 Spyder 2019 модельного року / Audi

Очікується, що вартість оновленої Audi R8 залишиться у тому ж ціновому діапазоні, що й актуальна модель – базова ціна становитиме близько 145 тисяч євро. У продаж модель надійде наступного року/

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