Це – Consulier GTP Sport. Народжений у 1990-х, він ніколи не був особливо гарним.

Зовні Consulier GTP Sport скидається на аматорську спробу тюнінгу бабусиного “Сітроена”, та за зовнішністю гидкого каченяти криється справжня… кобра.

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Consulier GTP – творіння невеличкої приватної компанії з Флоріди. Таких машин у 1990-х роках було зроблено усього 83 і зараз одну з них виставлено на продаж на eBay з цінником у 120 тисяч доларів.

Фото: 1992 Consulier GTP SP / teamsterling/ebay

У дію автомобіль приводить 2,2-літровий від Shelby з 16-клапанною головкою та великою турбіною T3. Потужність цього агрегата складає 225 кінські сили. Кузов, хоч і не найгарніший у світі, зроблений з карбону, а тому важить автомобіль усього 861 кг. А це означає, що в Consulier GTP добре співвідношення маси до потужності і їхати він може дуже динамічно.

Справедливо буде зазначити, що зовнішність автомобіля, хоч і не є “ортодоксальною”, усе ж не така страшна, як сказано у заголовку. А з кольоровою темою від House of Color може навіть комусь сподобатись.

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