Автомобілям з ДВЗ дозволено існувати ще 14 років.

Уряд Великобританії вирішив скоротити час, протягом якого жителі країни зможуть користуватись автомобілями з традиційними двигунами внутрішнього згорання – замість 22 років тепер 14.

Нещодавно стало відомо, що уряд Ізраїлю прийняв закон, що забороняє продаж нових автомобілів з ДВЗ у країні, починаючи з 2030 року. Британці вирішили не відставати, та змістити свої терміни з 2040-го на 2032 рік.

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“Якщо ми дійсно збираємося бути світовими лідерами за кількістю електромобілів, уряд повинен прискорити появу нових транспортних засобів, щоб до 2032 року викиди були нульовими”, – заявила голова Комітету з бізнесу, енергетики та промислової стратегії Великобританії Рейчел Рівз.

Рейчел Рівз підтримує британська асоціація енергетичної промисловості Energy UK, представники якої відзначають, що перенесення термінів на більш ранню дату є бажаним і цілком здійсненним заходом.

Серед головних опонентів Рівз у перенесенні термінів на 2032 рік, генеральний директор Британського товариства автовиробників і трейдерів (SMMT) Майк Хоуз. Він вказує на той факт, що на транспортні засоби з нульовим рівнем викидів припадає лише 0,6% ринку. Більш раннє введення заборони на двигуни внутрішнього згоряння означало б, що попит на електромобілі повинен вирости приблизно на 17 000% всього за одне десятиліття.

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