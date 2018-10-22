Цей проект для тих поціновувачів автомобільної класики, котрі не хочуть тримати раритет у законсервованому вигляді, а прагнуть їздити на вінтажній машині щодня.

Ательє Ares Design з Модени представило дизайн чергового автомобіля з серії Legends Reborn (“відродження легенд”). Він виступає під робочою назвою Project Pony і є сучасною вільною інтерпретацією трьох Ferrari 1970-80 років.

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Фото: Ferrari 365 GT4 2+2 / Aaldering, AutoWP.ru, Top Speed

Всі три Ferrari: 365 GT4 2+2, 400 та 412, по суті, були еволюцією однієї моделі, створеної дизайнером Леонардо Фіораванті з Пінінфаріни. Цікавим фактом є те, що усі три моделі, що стали прообразом для Project Pony, були передньомоторними з двигунами V12 об’ємом від 4,4 до 4,9 літрів. Аналогічну схему розташування двигуна та агрегат збираються використати і для Pony.

Фото: Ares Project Pony / Ares Design

За основу буде взята сучасна модель Ferrari GTC4Lusso, під капотом якої встановлений двигун V12 6.3 потужністю 689 к.с. Такий агрегат дозволяє Lusso розганятись до першої сотні за 3,4 секунди та долати швидкісну відмітку у 335 км/год.

Компанія Ares Design ще не оголосила вартість втілення проекту Pony у життя, однак попередній проект Panther показав, що менше, ніж на півмільйона євро замовникам розраховувати не варто.

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