Основою для серійної моделі стане концепт Terzo Millennio.

На хвостовому плавнику концепта Lamborghini Terzo Millenio красувався номер 63. Він виявився не випадковим – саме стільки буде випущено серійних Unico.

Портал TheSupercarBlog повідомляє, що дизайн гібридного суперкара буде створений за мотивами футуристичного прототипу Terzo Millennio, показаного в листопаді минулого року.

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Силова установка Lamborghini Unico буде складатися з 789-сильного V12 об’ємом 6,5 літра та електромотора потужністю 49 к.с. Інші характеристики майбутньої моделі не названі. Фірма збудує 63 такі машини, вартістю у 2,5 мільйони доларів кожен. Перші поставки машини клієнтам почнуться в другій половині 2019 року.

Фото: концепт Lamborghini Terzo Millennio / Сarscoops.com

Концептуальний Terzo Millennio розроблений у співпраці з Массачусетським технологічним університетом. За задумкою гіперкар мав би оснащуватись комплектом “інноваційних суперконденсаторів”, однак реальність виявилась трохи прозаїчнішою.

Карбоновий монокок гіперкара являє собою тягову батарею. Він також має інтегровані нанотрубки, заповнені особливою речовиною, котра дозволяє, у разі пошкодження конструкції і появи мікротріщин, самовідновити кузов Terzo Millennio.

Першим масовим гібридним суперкаром Lamborghini стане Aventador нового покоління. Слідом за ним, за попередньою інформацією у 2022 році, на ринок вийде електрифікований Huracan. Тож Unico можна вважати лише гало-каром.

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