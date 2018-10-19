Гарячий чеських кросовер не дістанеться нікому, крім китайських покупців.

Перший в історії Skoda купе-кросовер Kodiaq GT дебютував офіційно. Компанія одразу ж заявила, що на ринки інших країн модель не поставлятиметься.

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Kodiaq GT буде продаватися виключно в Китаї і буде флагманської моделлю марки. Це четвертий і найдорожчий кросовер Skoda в Китаї, разом з Kamiq, Karoq та звичайним Kodiaq. Публіка зможе познайомитись з новинкою на автосалоні у Гуанчжоу з 16 по 25 листопада. Тоді ж мають бути названі й ціни на нову модель.

Фото: Skoda Kodiaq GT / Skoda

Kodiaq GT пропонуватиметься з одним двигуном у двох виконаннях: 2,0-літровим турбованим TSI з віддачею у 186 або 220 к.с. У парі з ним працюватиме автомат 7DSG. У базі привід буде переднім, опційно – повним.

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