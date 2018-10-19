Популярний пікап буде представлений вже зовсім скоро.

Пікап Mitsubishi L200 випускається з 1978 року. Модель відома по усьому світу під десятком різних імен, як валсних, так і інших брендів. Цього року модель святкує сорокаріччя і зміню покоління. Варто чекати чогось грандіозного.

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Протягом 40 років було випущено більше 4,7 мільйонів L200. Це число не враховує Dodge Ram 50 та Plymouth Arrow truck, Fiat Fullback та Ram 1200 – ребейджинг L200.

Фото: тізер нового покоління Mitsubishi L200 / Mitsubishi

Mitsubishi готова написати наступну главу в історії пікапа, девіз якого “За межею можливого”. Японці обіцяють “розширити уявлення про продуктивність, функціональності, витривалість, безпеку та мужність”. Новий пікап Mitsubishi L200 пройшов суворі випробування за межами полігонів і з самого початку розроблявся з урахуванням відгуків реальних власників з усього світу.

Офіційна прем'єра нового Mitsubishi L200 відбудеться 9 листопада 2018 року.

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