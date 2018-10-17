100 унікальних міні-кросоверів продаватимуть виключно через чат-бот Facebook Messenger.

Італійський підрозділ французької марки Renault випустив на ринок 100 ексклюзивних моделей кросовера Captur під назвою Tokyo Edition. Новинка була представлена ​​10 жовтня в Мілані.

Також цікаво: Подивіться, як працює аеродинаміка

Фото: Renault Captur Tokyo Edition / Renault Italia

Особлива колекція була натхненна японською столицею і створена разом з ательє Garage Italia. Машини Tokyo Edition продаватимуться через Facebook Messenger за допомогою чат-бота, де можна безпосередньо зробити попереднє замовлення авто.



Renault Italia також запустила рекламну кампанію у Instagram за допомогою stories у стилі японських коміксів. Разом з двома героями користувач буде подорожувати нічним Токіо та взаємодіяти з “загадковим” героєм і “нестандартним авто”, повідомляє MMR.

Також цікаво: Mitsubishi GAC Eupheme: електро-кросовер з ходом у 410 км та ціною нижче 20 тисяч доларів