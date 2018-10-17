На підприємстві GAC Mitsubishi Motors (GMMC) у Китаї розпочалось виробництво нового електричного паркетника Eupheme EV.

GMMC є спільним підприємством між Mitsubishi Motors і Автомобільна група Гуанчжоу (GAC). На заводі GMMC у провінції Хунань стартувало виробництво нової моделі електричного кросовера GAC Eupheme EV.

Також цікаво: Skoda Kodiaq GT – преміум для Китаю

Фото: GAC Eupheme EV / GAC

Для новинки заявлений діапазон автономного пробігу на одному заряді до 410 км у комбінованому циклі відповідно до китайської методології випробувань. Коштуватиме новинка на місцевому ринку приблизно 19 650 долларов США з урахуванням субсидій для покупців електрокарів.

GAC Mitsubishi Motors планує продавати Eupheme EV спочатку у дванадцятьох ключових китайських містах, а згодом виведе модель і на інші ринки до кінця року.

Також цікаво: 2019 BMW X7 представлений офіційно: характеристики, фото, відео