У школі такого не покажуть.

Кілька особливих елементів покращують аеродинаміку Lamborghini Aventador SVJ на 40%, порівняно з Aventador SV.

SVJ є найагресивнішою версією Aventador, це гучне прощання з чистим атмосферним V12 (770 к.с.), оскільки наступна модель буде вже гібридом на основі V12.

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Для Aventador SVJ (Super Veloce Jota) Lamborghini запропонувала покращену версію активної аеросистеми ALA, котра дебютувала у Huracan Performante. Очевидно, вона стала настільки ефективною, що дозволила суперкару проїхати Нюрбургрінг за 6:44,97 і стати найшвидшим серійним автомобілем на цій трасі.



ALA – Aerodinamica Lamborghini Attiva – це інноваційна система активної аеродинаміки, яка адаптує суперкар до стилю водіння і до особливостей траєкторії та, залежно від ситуації, збільшує вертикальне навантаження для підвищення стабільності та швидкості проходження поворотів або зменшує аэродинамічний опір, сприяючи розгону і досягненню максимальної швидкості. Завдяки потужному мотору та оптимізованій аеродинаміці Aventador SVJ набирає першу сотню за 2,8 секунди.

У новій версії ALA 2.0 є активні клапани, які відкриваються та закриваються залежно від умов. Завдяки ALA новий Aventador SVJ має на 40 відсотків більше притискної сили і менше опору повітрю, порівняно з Aventador SV.

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