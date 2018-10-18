Розпочато краудфандінг-кампанію для створення робочого прототипу електричного пікапа. В нього будуть батареї нового покоління, здатні швидко заряджатись.

Американський стартап Atlis Motor Vehicles обіцяє своєму ще не випущеному пікапу на акумуляторах “повну зарядку за 12 хвилин і 35 секунд”.

Компанія описує своє досягнення, як “випробування першого повномасштабного прототипу батарейного блоку з використанням громадської станції швидкої зарядки постійного струму”. Слід зазначити, що вказане випробування проводилось на блоку батарей ємністю 3 кВт*г.

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“Ми завершили попереднє тестування нашого прототипу акумулятора з швидкими можливостями зарядки, і ми з гордістю повідомляємо, що ми зробили краще, ніж очікувалося. Ми виграли наш час зарядки на 2 хвилини і 25 секунд, зарядивши акумулятор на 3 кВт*г за 12 хвилин та 35 секунд. Це було ключовим доказом працездатності нашої технології”, – сказав генеральний директор компанії Марк Ханчетт.

Фото: концепт Atlis ХТ / Atlis Motor Vehicles

Хоча акумулятор ємністю 3 кВт*г є далеким від того, щоб називатись хоча б задовільним, однак Atlis Motor Vehicles переконані, що їм без перешкод вдасться масштабувати показники разом зі збільшенням ємності акумулятора.



Під високоефективні акумулятори був розроблений проект електричного пікапа, котрий компанія сподівається випустити, заручившись фінансовою підтримкою спільноти. На платформі Startengine розпочато кампанію по збору 1 мільйона доларів для створення повномасштабного робочого прототипу електричного пікапа XТ. Наразі вже зібрано більше половини потрібної суми, а до закриття кампанії залишилось менше двох місяців. Чотирьом випадково обраним мікро-інвесторам Atlis обіцяє подарувати перші екземпляри своєї машини, а ще один отримає спочатку (доки не запрацює конвеєр) пікап Ford, модифікований Atlis у електрокар, а свій примірник ХТ він отримає першим.

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