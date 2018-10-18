В Україні у вересні поточного року зареєстрували на чверть менше електрокарів і гібридних автомобілів в порівнянні з серпнем 2018.

Також повідомляється, що українці стали менше купувати електрокарів таких брендів, як Nissan і Ford. Однак Nissan Leaf залишається найбільш популярною моделлю електрокарів серед українців – 73% клієнтів вибрали саме цей автомобіль.

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Щодо гібридів – то клієнти все частіше віддають перевагу моделям і брендам з невеликою часткою ринку. Але найбільш популярною залишається Toyota RAV-4 Hybrid.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство фінансів і Державна фіскальна служба відмовилися від продовження діючих нульових ставок на ввезення в Україну електромобілів.

Як раніше повідомлялось, новий Nissan LEAF став бестселером 2018 року серед електромобілів в Європі – кожні 10 хвилин продається одна нова машина.