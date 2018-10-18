Продажі автомобілів з європейською реєстрацією зростають величезними темпами. У вересні цього року до цих авто українці проявляли особливий інтерес.

Як повідомляє AUTO-Consulting, у вересні поставки в Україну автомобілів на єврономерах відчули справжній бум. Так, в порівнянні з серпнем, кількість "евроблях" на українському ринку зросла на 35% і досягла показника 11,5 тис. штук. Це більше, ніж офіційний імпорт авто за пільговими акцизами.

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Крім того, авто на "єврономерах" за місяць додали і свій вплив на авторинку. Якщо місяць тому на них припадало 19% українського ринку вживаних авто, то у вересні вже 19,8%.

За цей же час, імпорт старих авто в Україні склав 10,7 тис. автомобілів, що на 93% більше, ніж роком раніше. Ринок внутрішніх перепродаж автомобілів склав 42,5 тис. штук, що на 8% більше, ніж роком раніше. Єдиний сегмент українського авторинку, який у вересні скоротився – це ринок нових автомобілів. За даними AUTO-Consulting їх обсяг склав 6,3 тис. штук, що на 17% менше, ніж у вересні 2017 року.

Як бачимо, найактивніше в Україні зростають два сегменти: ринок авто на "євробляхах" та імпорт авто за зниженими акцизами. Нові авто менше цікавлять українців.