Французька жандармерія затримала українця Дмитра Маліновського, який володів старовинним Rolls Royce Phantom, замком у Бургундії та картинами Сальвадорами Далі.

Уродженець Одеси Дмитро Маліновський, який починав свої афери ще в Україні, через переслідування правоохоронних органів підробив свідоцтво про смерть та за фальшивими документами виїхав у Францію. Там він жив на широку ногу – придбав собі старовинний замок, вантажний Rolls Royce Phantom та твори мистецтва. Все це конфіскувала жандармерія Франції, яка днями арештувала Маліновського. До поля зору правоохоронних органів Франції він потрапив якраз через купівлю замку на люксембурзький офшор та підозру у несплаті податків.

Конфіскований Rolls Royce Phantom VI – це модель-довгожитель, яка протрималась на конвеєрі з 1968 по 1991 рік, коли ще англійська компанія не належала концерну BMW. Шестиметровий в довжину Phantom мав кузов ландо.

Це останній рамний Rolls Royce, який мав три- або чотири діапазонну коробку передач, барабанні гальма та двигун V8 від моделі Silver Spirit об'ємом 6750 см³. Незважаючи на величезну конвеєрну історію, таких машин було випущено всього 374 одиниці. Адже кузов для нього робила кузовна компанія Mulliner Park Ward, яка припинила існування у 1991 році.

Серед власників Rolls Royce Phantom VI – королівська сім’я Великобританії, султан Брунею та інші знатні особи.

Нагадаємо, що журналісти “Авто24” протестували Rolls Royce Phantom нового покоління.