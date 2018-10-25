Компанія обіцяє зробити позашляховик технологічнішим та здатним проїхати скрізь.

Британці розраховують продавати у п’ять разів більше “Дефендерів”, ніж зараз. І для цього обіцяє наділити позашляховик супер-силою.

Land Rover Defender веде свій родовід від автомобілів часів Другої світової і являє собою один з канонічних прикладів справжнього позашляховика. Та сьогодні справжні джипи, нажаль, користуються не надто високим попитом, а тому компанія збирається додати “Захиснику” трохи більше розкоші, аби наблизити його до стандартів кросоверів. При цьому усі позашляхові атрибути не тільки залишаться при ньому, а ще й будуть покращені, повідомляє CarAdvice.

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Наразі Land Rover продає щороку близько 20 000 Defender на рік. З новим поколінням моделі фірма сподівається вийти на показник у 100 тисяч машин на рік. “Технологічність буде невід’ємною складовою нового Defender. Інакше у наш час просто неможливо, адже потрібно, щоб автомобіль відповідав екологічним нормам та й без електроніки сьогодні нікуди”, – заявив генеральний директор Jaguar Land Rover Ральф Спет австралійському виданню.

Фото: концепт Land Rover DC100 / Land Rover

Провісником нового покоління Defender був концепт DC100, показаний у Франкфурті ще у 2011 році. Модель матиме більш “цивільний” кузов, оптимізований не лише з огляду на дизайн, а й з точки зору аеродинаміки, котра також допоможе економити пальне та покращить еко-показники моделі.

Фото: шпигунські фото нового покоління Land Rover Defender / Мotor1

У відповідь на питання про те, чи буде компанія йти шляхом Mercedes G-Class, котрий модернізується, залишаючись “класичним” джипом, Ральф Спет зазначив:

“Я думаю, що це дуже цікавий підхід: продовжувати вдосконалювати автомобіль, але рухатися вперед з використанням нових технологій всередині, однак в решті-решт це може завести у глухий кут. Аби модель залишалась актуальною на часі, не можна постійно обертатись назад – треба використовувати усі можливості та технології”.

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