Чеський виробник оприлюднив фото і відео автомобіля, який замінить моделі Rapid та Spaceback.

Нова Skoda Scala, яке стане доступною покупцям на початку 2019 року та буде показана на автосалоні в Женеві, вперше показана на фото відео. Чеський виробник оприлюднив відеоролик, де автомобіль не лише стоїть, але й їздить заміськими дорогами. Поки що машина закамуфльована, тому добре роздивитися її неможливо. Однак видно форму кузова – це буде хетчбек – та основні дизайнерські елементи – решітку радіатора, спойлер на задніх дверях тощо.

Створена на платформі A0 MQB Volkswagen Group, нова Skoda Scala використовує концепцію Vision RS, яка була представлена на Паризькому автосалоні всього місяць тому.

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Покупці зможуть вибирати з п'яти варіантів двигуна, всі вони турбовані та з безпосереднім вприскуванням палива, системою старт-стоп. Серед них – 1,0-літровий трициліндровий двигун і 1,5-літровий чотирициліндровий потужністю від 88 (66кВт) до 147 к.с. (110 кВт). Коробки передач - п'яти- чи шестиступінчаста механічна і семиступінчаста з подвійним зчепленням. Також буде доступна динамічна підвіска, світлодіодні фари та задні ліхтарі, а також усі активні та пасивні системи безпеки, які VW пропонує для інших компактних моделей.

Нова Skoda Scala матиме довжину 4 362 мм і ширину 1 793 мм, тобто машина буде трохи коротшою та вужчою, ніж, скажімо, Volkswagen Golf . Тим не менш, вона матиме довшу колісну базу (2649 мм) і трохи більшу висоту (1471 мм). Окрім того, модель зможе похвалитися одним з найбільших багажних відсіків в сегменті: 467 літрів з задніми сидіннями або близько 1410 літрів зі складеними.

В салоні - інформаційно-розважальний дисплей на 9,2-дюйми (або опційний на 10,25-дюйми), а також традиційні для "Шкоди" смарт-дрібнички: фаркоп, що висувається за допомогою електропривода, парасолька в дверях водія тощо.

Нагадаємо, що Skoda на Паризькому автосалоні показала яскраві новинки.