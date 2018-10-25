Новинки представлені у всіх класах – це новий А-Class, оновлений С- Class, легендарний G-Class та нове покоління фургона і мікроавтобуса Sprinter.

В рамках події Mercedes-Benz Hospitality Trip 2018 в Дніпрі офіційний імпортер бренду Mercedes-Benz в Україні компанія "АвтоКапітал" презентувала чотири новинки від німецького автовиробника. Окрім того, в день 17-річчя компанії-імпортера, було оголошено про появу нової посади амбасадора бренду в Україні. Протягом 2019 року представляти Mercedes-Benz в Україні буде відомий ресторатор та ведучий Микола Тіщенко.

В рамках презентації було представлено одразу чотири нових моделі Mercedes-Benz - новий А-Class, оновлений С-Class, легендарний G-Class та нове покоління фургона і мікроавтобуса Sprinter.

Амбасадор бренду Микола Тіщенко та ведучий заходу Володимир Остапчук

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Mercedes-Benz Sprinter

Нове покоління комерційного фургону Sprinter має близько 600 опцій, тому може бути скомпоноване у 1700 варіантах. В залежності від мети автовласника він може виконувати як прості перевезення вантажів, так і бути автобусом чи навіть автокемпером. Для цього новий "Спрінтер" матиме привабливу початкову ціну, легкий кузов, який здатен перевозити багато корисного вантажу, низьку підлогу кузова для зручного розвантаження-заванатаження тощо.

Фургон здатен перевозити до 5,5 тон вантажу та тягнути 3,5-тонний причіп, його корисний об’єм сягає 15 кубометрів. Початкові версії оснащені переднім приводом, що зробили можливими запропонувати покупцям більш низьку ціну, ніж у минулого покоління. Також є варіанти з заднім та повним приводом.

Новий Mercedes-Benz Sprinter комплектується двома видами двигунів (4- чи 6-циліндровими) та трьома – коробок передач. Окрім 6-ступінчатої "механіки", фургон може тами 7-ступеневий та навіть 9-ступеневий "автомат".

Також велика кількість мультимедійних систем та безпеки – від відсутності радіо до мультимедіа з 7- чи 10-дюймовим кольоровим дисплеєм, цифровим радіо, супутниковим телефоном та асистентом розпізнавання дорожніх знаків.

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Mercedes-Benz А-Class

Новий Mercedes-Benz А-Class, який вразив експертів новим рівнем мультимедійного обладнання та дизайну салону, має новий для бренду дизайн передньої частини. Він на 120 мм довший за попередника та має більшу колісну базу. Новий дизайн кузова ще більш стрімкий та динамічний.

Серед доступних на сьогодні двигунів – три бензинових та один дизель потужністю від 116 до 190 к.с., три з них – з функцією відключення циліндрів задля економії пального.

В залежності від обраних дисків на нових "Мерседесах" А-класу буде інша задня підвіска. Якщо клієнт обирає диски у 16 чи 17 дюймів, на машині буде напівзалежна балка, а якщо 19-дюймові – незалежна багатоважільна.

Всередині вражає два довгих дисплея, з’єднаних в одну площину, новий дизайн інтер’єру з більш витонченими деталями, підсвітка салону на 64 варіанти кольору.

Новий Mercedes-Benz А-Класу має величезну кількість електронних помічників – проекційний дисплей, сидіння з масажем, моніторинг сліпих зон з попередженням при виході, три варіанти фар, 5 – керма і багато іншого.

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Mercedes-Benz С-Class

Оновлений "Мерседес" С-класу може оснащуватись одним з п’яти двигунів об’ємом від 1,5 до 4,0 літрів та потужністю від 150 до 503 к.с. (версія C63). Модель має 4 варіанти ліній виконання - передньої частини (фар та решітки радіатора) та корми (бамперу та вихлопних труб).

Зовні рестайлінгова версія відрізняється бамперами, фарами, колісними дисками та кольорами кузова.



В салоні - підсвітка на 64 кольори, центральний дисплей на 10 чи 20 дюймів, нове кермо, мультиконтурні сидіння з масажем та преміальні акустичні системи.

Mercedes-Benz G-Class

Найбільш очікуваною прем’єрою стала поява на презентації нового G-класу, яка виявилась досить театральною та несподіваною. Позашляховик спочатку заінтригував звуком двигуна, а згодом і з’явився сам, показавши спершу головну відмінність – кругляшки світлодіодних фар.

Зовні новий Mercedes-Benz G-Class мало відрізняється від попередників, однак це повністю нова модель з новим позначенням кузова. Він на 131 мм ширший та на 53 мм довший за модель попередньої генерації, зате на 166 кг легший.

Лінійка двигунів поки що складається з 421-сильного мотору на модифікації G 500 4M та 585-сильного на G63. Дизель з’явиться пізніше, а от чи буде найпотужніша G65, поки що невідомо.

Інтер’єр нового "Же-класу" повністю перероблений – широкий дисплей, багатоконтурні сидіння, більше простору для переднього та заднього пасажиру, безключовий запуск двигуна, тризонний клімат-контроль та ж підсвітка на 64 кольори, що і у легкових моделей. Майбутній власник може обрати з-поміж 7 варіантів шкіри та 13 – кузова.

Не втратив новий G-Class і позашляхових здібностей. Рама збереглася, понижена передача та три блокування диференціалів – теж. Щоправда, відтепер вони повністю керуються електронікою. Дорожній просвіт складає до 241 мм, а співвідношення повного приводу між осями замість 50/50 тепер сягає пропорцію 40/60 на користь заднього мосту. Глибина броду сягає 700 мм. В версії AMG доступні три режими руху для бездоріжжя.

Нагадаємо, що за кабріолет G-класу просять 800 тис. доларів.