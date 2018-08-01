Здається, дах знесло не лише позашляховику...

Можна було б подумати, що автомобіль наполовину зроблений з золота, але ні – виглядає усе досить стримано.

Цей кастом кабріолет на базі Mercedes-Benz G500 був створений на замовлення американського лижника Джона Олссона. Через кілька місяців після того, як джип був збудований, власник вирішив його продати. Автомобіль виставлено на продаж у іспанській Марбельї, де зараз мешкає Олссон. Певно продати машину він не поспішає, бо ціну виставив таку, що навіть покупці з товстими гаманцями можуть образитись.

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Фото: Кастом кабріолет Mercedes-Benz G500 / Сarscoops

699 тисяч євро або 797 тисяч доларів просить продавець за цей Mercedes G500. За таку суму можна отримати пару “Геліків” у топовому виконанні і з купою додаткових опцій. Ще й на комплект фірмових валіз для гольфових ключок вистачить.

Про те, у скільки обійшовся тюнінг автомобіля, не повідомляється. А такий суворий цінник однозначно потребує обгрунтування. За інформацією продавця під капотом позашляховика працює прокачаний до 780 сил V8 з парою турбін. Встановлена вихлопна система Akrapovic, колісні диски та шини від G63 6×6, а також важка лебідка спереду; над багажником зібрана пласка полиця з яхтового дерева. Крісла вкриті алькантарою.

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