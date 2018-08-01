І це не якась там дівчача малолітражка, а великий, потужний і дуже яскравий Mercedes-Benz G550 4×4.

Важко сказати, що на цих фотографіях виглядає більш спокусливо – помаранчеві супер-тачки чи їхня власниця.

Кайлі Дженнер – американська модель, бізнес-леді та учасниця дуже популярного телешоу “Сімейство Кардаш’ян”. Дівчині усього 21 рік, а у її приватному гаражі оселився вже другий ексклюзивний автомобіль. Компанію Lamborghini Aventador SV Roadster складе новий Mercedes-Benz G550 4×4.

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Фото: Кайлі Дженнер зі своїми машинами / [email protected]

Було б дивно, якби красуня узяла собі звичайний чорний “кубік”, адже зараз вона зустрічаєть з репером Тревісом Скоттом, а хіп-хоп культура вимагає пафосу та золотого пилу в очі. Тому німецький позашляховик з автосалону відправився не у гараж Кайлі, а до майстерні West Coast Customs. Тюнери добряче прокачали “Геландеваген”, поставивши його на 24-дюймові колеса. До колісних дисків у Кайлі особлива пристрасть – минулого року вона ділилась у соцмережах фотографіями з своєю попередньою автівкою, до якої вона придбала цілу купу комплектів колісних дисків, аби міняти їх відповідно до свого настрою та кольору черевичків.

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