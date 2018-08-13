Акули будуть вихилятись у реверансах, побачивши серфінгіста на такому борді.

Таке не кожного дня побачиш! Принаймні не в Одесі. А от на Лазурному узбережжі Середземного моря у Франції – можна.

Чого лишень не робили з розкішними Rolls-Royce. Та коли вже сама фірма пропонує Ghost з дошкою для серфінгу, чи варто дивуватись, що аудиторія моделі молодшає?

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Дошка для серфінгу була створена у єдиному екземплярі на замовлення Rolls-Royce майстрами британської фірми Woodpop. Високі стандарти цієї фірми збігаються з цінностями уславленого автомобільного бренду, тож їй довірили зробити унікальний серф-борд. Довжина дошки – 2,74 метри, товщина – 5 см. Матеріал: американський горіх, пурпуровий сікамор, анегрі, павловнія (усе це види цінної деревини) з ікрустацією березою та листовим 24-каратним золотом.

Фото: Rolls-Royce Ghost з “золотою” дошкою для серфінгу / Rolls-Royce

Дошку замовив анонімний покупець з Канн, заплативши за неї разом з новим Rolls-Royce Ghost. Замовник дозволив компанії використати його нові іграшки для публічного показу разом з новим Cullinan та Phantom на кінофестивалі, що проходить днями на французькій Рів’єрі.

“Rolls-Royce Motor Cars пишається тим, що по-справжньому розуміє спосіб життя своїх клієнтів”, – сказав регіональний директор бренду Джуліан Дженкінс.

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