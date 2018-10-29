Раніше це заборонялось українськими будівельними нормами.

З 1 жовтня в Україні почали діяти нові будівельні норми, згідно яких під будівлями громадських закладів дозволено будувати підземні паркінги. Їх можна зводити під бізнес-центрами, ресторанами та кафе, музеями і театрами, концертними залами, закладами спорту та деякими приміщеннями лікарень. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив Лев Парцхаладзе, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Такі парковки давно будують в Європі, що дозволяє ефективно розмітити транспорт в центрі міст. Щоправда, будівництво підземних парковок під існуючими спорудами – інженерно складне та дороге задоволення, тому чи з’являться такі споруди в українських містах – ще невідомо.

"Згідно зі змінами у наших будівельних нормах, підземний паркінг повинен бути відділений перекриттям REI 180, а технічні приміщення закладів, під якими він буде розташовуватися, мають бути відокремлені від нього суцільною протипожежною стіною 1-го типу. Крім цього, паркінг повинен мати самостійні шляхи евакуації та відокремлені інженерні комунікації для безпеки у разі надзвичайних ситуацій", - повідомляє заступник міністра.

Нагадаємо, що на 17 київських вулицях дозволено їхати 80 км/год.