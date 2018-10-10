На пленарному засіданні депутати Київради затвердили перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год к період із 1 квітня до 1 листопада.

Проект розроблявся Департаментом транспортної інфраструктури спільно з Патрульною поліцією міста Києва. Як результат, узгоджено 17 вулиць, а ще 5 взято на доопрацювання, де з погляду безпеки та технічних можливостей є доцільним підвищення швидкості руху.

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Прийняття такого рішення обумовлене транспортним значенням цих вулиць, якісним дорожнім покриттям, відбійниками, надземними та підземними пішохідними переходами, що дозволяє пересуватись швидко та безпечно.

Отже, швидкість 80 км/год у період із 1 квітня до 1 листопада дозволяється на таких вулицях:



1. Просп.М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

2. Просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської).

3. Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського проспекту).

4. Просп. С. Бандери (від просп. Оболонський до Північного мосту).

5. Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного).

6. Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе).

7. Наддніпрянське шосе.

8. Просп. Генерала Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі).

9. Автодорога Р-69 (від вул.Озерної до межі м.Києва).

10. Вул.Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул.Електриків).

11. Просп.Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).

12. Б-р Перова (від вул.Воскресенської до вул.А. Навої).

13. Вул.О.Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської).

14. Вул.Міська (від вул.Стеценка до Гостомельського шосе) за умови проведення капітального ремонту проїжджої частини).

15. Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул.М. Трублаїні).

16. Вул.Саперно-Слобідська (від вул.М. Грінченка до Південного мосту).

17. Просп.Броварський (від просп.Визволителів до вул. Братиславської та від вул. Кіото до закінчення населеного пункту “Київ”) (за умови проведення капітального ремонту проїжджої частини).

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Саме на цих вулицях відбувається фіксація швидкості за допомогою радарів. Нагадаємо, що петицію щодо збільшення швидкості підтримали понад 10 тисяч киян.