Перевищення швидкості на дорогах України тепер фіксуються працівниками Національної Поліції України. Нагадаємо, які граничні показники діють на дорогах та які передбачені штрафи за перевищення швидкості.
Які обмеження швидкості діють в Україні:
В населених пунктах – 50 км/год
Житлові та пішохідні зони – 20 км/год
Швидкість може бути нижчою чи вищою, якщо встановлено знак 5.45 (Обмеження максимальної швидкості).
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Обмеження швидкості поза населеними пунктами:
При буксируванні – 50 км/год
Водіям зі стажем до 2 років – 70 км/год
Автобуси, мікроавтобуси з дітьми, легкові з причепом та мотоцикли – 80 км/год
Автобуси – 90 км/год
Обмеження швидкості для легкових автомобілів та мікроавтобусів:
На автомагістралях – 130 км/год
На трасах з розділовою смугою – 110 км/год
На інших заміських дорогах – 90 км/год
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Штрафи за перевищення швидкості:
Менш, ніж на 20 км/год – штрафу немає (попередження)
Від 20 до 50 км/год – 255 грн.
Більше 50 км/год – 510 грн.
При створенні аварійно-небезпечної ситуації - 680 грн.
Нагадаємо, що буде, якщо не платити штрафи за порушення ПДР.