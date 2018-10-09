Перевищення швидкості на дорогах України тепер фіксуються працівниками Національної Поліції України. Нагадаємо, які граничні показники діють на дорогах та які передбачені штрафи за перевищення швидкості.

Які обмеження швидкості діють в Україні:

В населених пунктах – 50 км/год

Житлові та пішохідні зони – 20 км/год

Швидкість може бути нижчою чи вищою, якщо встановлено знак 5.45 (Обмеження максимальної швидкості).

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Обмеження швидкості поза населеними пунктами:

При буксируванні – 50 км/год

Водіям зі стажем до 2 років – 70 км/год

Автобуси, мікроавтобуси з дітьми, легкові з причепом та мотоцикли – 80 км/год

Автобуси – 90 км/год

Обмеження швидкості для легкових автомобілів та мікроавтобусів:

На автомагістралях – 130 км/год

На трасах з розділовою смугою – 110 км/год

На інших заміських дорогах – 90 км/год

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Штрафи за перевищення швидкості:

Менш, ніж на 20 км/год – штрафу немає (попередження)

Від 20 до 50 км/год – 255 грн.

Більше 50 км/год – 510 грн.

При створенні аварійно-небезпечної ситуації - 680 грн.

Нагадаємо, що буде, якщо не платити штрафи за порушення ПДР.