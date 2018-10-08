Заступник очільника Нацполіції Олексій Білошицький надав відповідь на деякі запитання щодо роботу радарів контролю швидкості.

На своїй сторінці у Фейсбук Олексій Білошицький оприлюднив найбільш поширені питання про TruCam. Наводимо їх:

- Скільки Трукамів в патрульної поліції?

На даний момент патрульна поліція буде використовувати понад 25 пристроїв, але дуже скоро їх буде більше.

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- Де саме, в яких “кущах ховатись” будуть патрульні поліцейські?

Патрульна поліція буде застосовувати Труками не як пристрої для покарання якомога більшої кількості водіїв, а як пристрої, які попередять правопорушення і будуть спонукати водіїв не порушувати правила дорожнього руху. Таким чином, ми передбачаємо насамперед контроль швидкості на аварійно-небезпечних ділянках, де є велика кількість ДТП саме по причині перевищення швидкості.

- Чи буде автоматична фіксація швидкості?

Автоматична фіксація швидкості теж буде. Але це процесуально інший вид притягнення до відповідальності. І ці два різновиди працюють паралельно практично в усіх країнах, де вже запущено автофіксацію.

- Як буде здійснюватися притягнення до відповідальності водіїв авто на іноземній реєстрації?

В межах використання Трукамів транспортні засоби будуть зупинятися та відповідна постанова буде складатися на місці.

- Як довго буде тривати “пілотний період” використання Трукамів, коли водіїв не будуть штрафувати за перевищення швидкості?

З 08.10.2018 по 15.10.2018 включно.

Де будуть стояти Труками?

Дивіться таблицю.

Нагадаємо, що не завжди перевищення швидкості передбачає штраф.