Такі випадки існують, і вони чітко описані в Правилах дорожнього руху.

Патрульна поліція з 8 жовтня 2018 року в Україні почне контролювати швидкість на дорогах і вулицях України.

Причому на першому етапі патрулі з вимірювачами швидкості TruCam будуть працювати лише там, де встановлені дорожні знаки, що повідомляють про фото- відео фіксування порушень. Ці знаки встановлені на ділянках з підвищеним рівнем аварійності, пов’язаним з перевищенням швидкості, як у містах, так і на дорогах міжнародного значення.

Разом з тим, правозахисник Володимир Караваєв у своєму повідомленні на сторінці Фейсбук нагадує, що існують випадки, коли водій не може бути притягнутий до відповідальності.

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“Якщо дорожні знаки обмеження швидкості (3.29 та або 3.31) встановлені з порушенням вимог даних Правил або стандартів, або залишені після усунення обставин, при яких вони були встановлені, водій не може бути притягнений до відповідальності за перевищення швидкості руху”, - йдеться у пункті 12.10 Правил дорожнього руху.

Про те, як правильно мають бути встановлені дорожні знаки, описано у стандарті ДСТУ 4100-2014 "Знаки дорожні".

Нагадаємо, які штрафи передбачені за перевищення швидкості.