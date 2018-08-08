Багато хто вважає, що за штраф за порушення ПДР можна не платити. Але це не завжди так – тих хто вчасно не оплатив штраф, повинна переслідувати виконавча служба.

При виїзді за кордон на відпочинок прикордонники можуть заборонити водієві перетин кордону, поліція може тимчасово затримати автомобіль на штраф майданчик. Все це робиться на підставі постанови про відкриття виконавчого впровадження.

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І це тільки окремі приклади прикрих несподіванок, які можуть статись з водієм, який не заплатив штраф. Цей перелік не є вичерпним, тому важливо знати, чим загрожує несплата штрафу за порушення правил дорожнього руху.

Після вручення постанови про порушення правил дорожнього руху порушникові дається 15 днів, щоб він сам погасив суму штрафу. У такому разі справа не передається на виконання, а на майно не накладається арешт.

У разі несплати правопорушником штрафу у цей строк, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання громадянина, роботи або за місцезнаходженням його майна.

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У порядку примусового виконання постанови з правопорушника стягується:

– подвійний розмір штрафу;

– витрати на облік зазначених правопорушень.

При цьому, в рамках виконавчого провадження, державний виконавець може:

– Прийти додому для опису майна.

– Накласти арешт на майно, в тому числі автомобіль чи квартиру;

– Заарештувати частину заробітної плати;

– Через суд заборонити виїзд за кордон.

Арешт державного виконавця накладений на автомобіль є підставою для тимчасового затримання його на штрафмайданчик інспекторами поліції.