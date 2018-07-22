Говорити, що це новий вид транспорту, мабуть, все-таки нескромно - було ж колись таке поняття, як автороллер, були Messerschmitt KR, Oskar-Velorex та інші кабіненроллери. Але на недавній виставці OldCarLand призабута тема заграла новими фарбами.

В Україні їх тисячі - бічних причепів ВМЗ-«Супутник» від іжевських мотоциклів п'ятого покоління. «Юпітери» і «Планети» відживають своє і масово йдуть у відставку, а коляски від них, зазвичай збережені краще мотоцикла, залишаються не при справах.

Автороллер на відміну від скутера пропонує інший рівень комфорту, не виключаючи при тому задоволення від водіння для пілота

Один з учасників весняного OldCarLand'a перетворив списану мотоциклетну коляску в спортивний снаряд для розважальних прогулянок. Чесно кажучи, подібна ідея давно висіла в повітрі: симпатичний обтічний монокок вятсько-полянського виробництва, неодмінно яскравого кольору, так і просився, щоб хтось нарешті зробив з нього самостійний транспортний засіб.

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Компоновка

Одномісний ролер отримав 50-кубовий моторчик і два керованих передніх колеса з незалежною пружинною підвіскою. Маленький «двотактник» приводить єдине заднє колесо - і його 4 - 5 «конячок», і цих трьох точок опори машинці цілком достатньо. 10-дюймові колеса з безкамеркамі розмірністю 3,50-10 запозичили від сучасного скутера.

Передня підвіска повністю ручної роботи, оскільки аналогів автороллеру для запозичення просто не існує

Відкритий корпус коляски виробництва Вятско-Полянського машзаводу залишився практично без змін, за винятком декількох вирізів, зроблених для адаптації сторонніх агрегатів. Потужна рідна рама і мотоциклетне колесо з підвіскою отримали відставку, замість неї кокон кузова посилили легким трубчастим каркасом. Вийшла така собі напівнесуча конструкція, як тепер модно говорити - з інтегрованою рамою.

Агрегати

Найцікавіше в цьому транспорті - передня частина його шасі. Підвіска і рульове цілком саморобні, можна сказати, авторської роботи. Кожне з коліс гойдається на одному зварному трикутному важелі, підпертому похилою амортизаційною стійкою.

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Рульове управління - рейкове, причому механізм оригінальний, ручної роботи. Він зроблений з полозу “санчат” від переднього сидіння легковика і мотоциклетного ланцюга з ведучою зірочкою. Завдяки такому рішенню рейка вийшла компактною, вона помістилася під ногами водія, ззаду педального вузла. У рульовій трапеції крім того використані пара кульових наконечників і дві стандартні різьбові розтяжки.

Втручання в дизайн коляски зразка 1980-х мінімальне, але маленький болід і з сьогоднішніх позицій виглядає дуже цікаво

Силовий агрегат і задня підвіска вирішені традиційно для подібних ролерів: єдиний блок двигуна і трансмісії взяті від сучасного скутера, і так в зборі укріплені в задній частині машини. Таким чином автороллер отримав і двигун, і трансмісію, і задню підвіску одним махом.

Салон

Якщо технічні рішення автора проекту багато в чому оригінальні і навіть сміливі, то щодо ергономіки за нього все вирішили ще вятско-полянські конструктори наприкінці вісімдесятих років ХХ. Однак, хоча серйозних переробок кузов коляски не зазнав, одну важливу частину все ж замінили - сидіння.

Кокпіт роллера - не найяскравіша його частина, але це тимчасово: робота над проектом поки не закінчена

Посадка людини, яка перетворилася з пасажира на драйвера, стала нижчою, більш природною для водія транспортного засобу. І ще одне важливе рішення - кермо, точніше, штурвал. Його форма, по-перше, зроблена такою, щоб не заважати колінам пілота, а по-друге, щоб відповідати куту повороту передніх коліс, адже через коротку рейку штурвал повертається не так, як звичайне кермо.

То що?

Такий ось вийшов у нашого співвітчизника цікавий апарат - привабливий зовні, багатообіцяючий по суті. З огляду на кількість непотрібних колясок від ІЖей на безкрайніх територіях нашої країни, у подібного транспорту можуть бути широкі перспективи. У всякому разі, нам здається, що такий ролер буде дуже цікавий на ходу, і ми ризикнемо пообіцяти вам його тест-драйв в найближчому майбутньому.

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