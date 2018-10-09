Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки по Одеській області кілька разів порушив правила дорожнього руху. Глава української держави перебував за кермом мікроавтобуса.

У місті Болград Петро Порошенко запросив у автомобіль прем'єр-міністра Болгарії Бойко Борисова. Рушивши з місця, президент України чомусь не включив "поворот" і не пристебнувся. Напевно, він просто забув це зробити.

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Але на цьому порушення ПДР українським президентом не закінчилися. Так, наприклад, він за межею міста не включив ближнє світло фар, як того вимагає законодавство з 1 жовтня.

Співробітники правоохоронних органів увагу на ці правопорушення не звернули. Може бути, вони їх просто не помітили.

Нагадаємо, що з недавніх пір українські водії повинні поза містами та іншими населеними пунктами включати ближнє світло фар. Очікується, що це знизить кількість ДТП.