Через вибухи та пожежу на складах боєприпасів вжита низка заходів для забезпечення безпеки громадян. Зокрема перекрито автошляхи та заборонено авіа польоти.

У зв’язку із пожежею та вибухами на території 6 арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба, Ічнянського району, Чернігівської області, Міністерством інфраструктури України задля безпеки польотів введено заборону на використання повітряного простору в радіусі 30 кілометрів.

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Закрито рух для всіх видів транспорту на автодорогах Р-68 Талалаївка - Ічня - Тростянець - Сокиринці - /Н-07/ від Талалаївки в сторону Ічні і від Парафіївки в сторону Ічні; дорогу Т-25-27 Новий Биків - Ічня від перехрестя з дорогою Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаєнки-Монастирища-Ічні; закрито рух дорогою Т-25-24 Борзна-Ічня-Прилуки зі сторони Плисок в сторону Ічні і зі сторони дороги Н-07 до Ічні. Організовано маршрути об’їзду небезпечних зон.

ПАТ “Укрзалізниця” підготовлено та надано пожежні потяги для локалізації пожежі на військових складах. При необхідності вже готовий пасажирський поїзд для евакуації населення з місця надзвичайної ситуації.