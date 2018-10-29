Це один з найшвидших серійних автомобілів на планеті, байдуже, що позашляховик.

Коли Lamborghini вивів на ринок Urus, SUV, “старовіри” сказали, що цей автомобіль не має нічого спільного з італійським брендом. Та чи дійсно це так? У нас є принаймні один аргумент проти цього твердження.

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Канал DragTimes у YouTube доводить, що Urus – справжній Lamborghini: стильний, динамічний та дорогий. Використовуючи телеметрію VBOX, користувачі з каналу YouTube продемонстрували прискорення кросовера від 0 до 60 миль на годину (0-96 кілометрів на годину за 2,93 секунди на стандартному асфальті. Це означає можливість покращити цей час ще приблизно на 0,1 секунду. Для прискорення від 96 до 209 км/год Urus потрібно 10,2 секунди.



Цікаве питання, чи зможе Urus обійти Tesla Model X? Дивіться у другому відео.

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