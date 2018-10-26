Приголомшливий колір і не менш вражаюча сума у чеку.

Фанат обрав для свого Porsche 911 GT2 RS, котрий коштує 300 тисяч доларів, фарбу за 94 тисячі доларів. Які ж в нього колеса?

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Вартість фарби (сподіваємось, це з нанесенням) Chromaflair Explosive Gold можна порівняти з ціною базової версії 911 Carrera. Іншими словами за ці гроші можна купити ще один Porsche. Однак фанати Porsche – особлива каста автомобільних шанувальників. Цікаво, які колісні диски замовив для 911 цей покупець.

Фото: Porsche 911 GT2 RS Chromaflair Explosive Gold / Instagram / Julian Sion

На рік клієнти марки замовляють близько 15 машин з такою фарбою. Виробник пропонує на вибір кілька відтінків “хромового” покриття: Magic Magenta, Python Green, Shifting Carbon та Urban Bamboo. Ще один – Explosive Gold, можна побачити на цьому GT2 RS.

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