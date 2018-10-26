Компактний кросовер являє собою найпрактичнішу ітерацію Polo.

Volkswagen T-Cross є першим кросовером бренду у класі малолітражних автомобілів. Модель буде глобальною і вже зовсім скоро почне завойовувати покупців.

Новий субкомпактний SUV німецької марки поєднує стиль, практичність, універсальність, широкі мультимедійні можливості та економічні двигуни. Принаймні, так описує його сам виробник.

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Операційний директор марки Volkswagen Ральф Брандштеттер в рамках світової прем'єри нового кросовера в Амстердамі зазначив: “Насправді, сьогодні проходять три презентації T-Cross: кілька годин тому ми вперше показали модель в Шанхаї, а ввечері нас чекає Сан-Паулу. Відразу зрозуміло, наскільки стратегічно важливою є нова модель для марки Volkswagen – це воістину продукт глобального масштабу”.

T-Cross створений на базі модульної платформи MQB з поперечним розташуванням двигуна, яка дозволяє виносити передню вісь з приводом далеко вперед. З огляду на загальну довжину автомобіля усього в 411 см, колісна база у 256 см видається досить великою, а салон – просторим. Говорячи про “універсальність” новинки німці мають на увазі широкі можливості трансформації салону: задній ряд сидінь можна зміщувати на 14 см, збільшуючи тим самим простір для ніг або об'єм багажного відділення, в залежності від необхідності. Для компактного класу автомобілів це досить рідкісна можливість. Місткість багажного відсіку становить від 385 до 455 л. Склавши спинки задніх сидінь об'єм багажника можна збільшити до 1281 л, отримавши при цьому рівну підлогу.

На вибір покупцям нового T-Cross пропонуватимуться чотири двигуни з турбонаддувом: три бензинових і один дизельний. Два бензинових двигуни 1.0 TSI розвивають потужність у 95 к.с. та 115 к.с. Вони трициліндрові. Топова версія – чотирициліндровий бензиновий двигун 1.5 TSI потужністю 150 к.с. Дизель 1.6 TDI має потужність у 95 к.с. Всі двигуни відповідають вимогам новітнього екологічного стандарту Euro 6d-TEMP.

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Базове оснащення нового T-Cross включає безліч допоміжних систем для водія, що раніше було відмінною рисою моделей більш високих класів. Вони підвищують безпеку, знижують ризик зіткнення і роблять водіння комфортнішим. У стандартну комплектацію вже включені система активної безпеки Front Assist з функціями розпізнавання пішоходів і екстреного гальмування City Emergency Braking, асистент руху по смузі Lane Assist, асистент початку руху на підйомі Hill Start Assist, система проактивного захисту пасажирів, а також система моніторингу сліпих зон Blind Spot Monitor з інтегрованою функцією допомоги при русі заднім ходом Rear Traffic Alert. В якості додаткової опції також доступні система розпізнавання втоми водія Driver Alert, автоматичний адаптивний круїз-контроль і паркувальний автопілот Park Assist.

У новому T-Cross реалізовані найсучасніші мережеві технології та мультимедійні можливості. Управління функціями в автомобілі і їх налаштування інтуїтивно зрозумілі. Для смартфонів передбачена индуктивная зарядка, а наявність кількох портів USB дозволяє із зручністю скористатися перевагами цифрових технологій.

Фото: Новий Volkswagen T-Cross / Volkswagen

Як і його хетчбек-версія – Volkswagen Polo, новий T-Cross буде випускатись на іспанському заводі Volkswagen в провінції Наварра. У продаж модель має надійти вже наступного року.

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