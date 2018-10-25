Будівництво тривало 9 років і обійшлось у 20 мільярдів доларів.

Морська переправа має довжину близько 55 км і сполучає міста Гонконг, Макао та Чжухай. Рух на мосту був відкритий 23 жовтня.

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Будівництво моста тривало 9 років. Для його зведення знадобилось близько 400 тисяч тон бетону. Вартість проекту – близько 20 мільярдів доларів. Міст здатен витримати землетрус у 8 балів, пережити тайфуни, цунамі та зіткнення з вантажними кораблями. Частина споруди проходить через підводний тунель.

Новий міст став шостим серед найдовших у світі, і досить вражаюче, п'ятим за величиною у Китаї. У першій трійці 102-кілометровий міст Даньян-Куньшань Гранд-Брідж у Китаї, 98-кілометровий Тайванський віадук Чангхуа-Каошіун та 72-кілометровий китайський міст Кангде. При цьому серед мостових переправ, що перетинають море, новий міст є найдовшим.



За інформацією CNN, водіям потрібен спеціальний дозвіл для проїзду мостом, а для пасажирів громадського транспорту вартість проїзду через міст становитиме $8-10, залежно від часу доби.

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