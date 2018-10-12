У листопаді-грудні на Шулявському мості комунальники повністю перекриють рух транспорту: вони збираються повністю демонтувати основні конструкції шляхопровода.

На даний момент в рамках реконструкції транспортної розв'язки комунальні працівники виконують роботи з перекладання мережі зв'язку, зливової каналізації, водопроводу і газових мереж. Про це Інформатор розповідає з посиланням на повідомлення Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Ми побували на аварійному мості і відобразили те, як він виглядає до початку ремонту.

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Що на Шулявському мості зараз

Комунальники перебудовують дорожній рух. Змінюють світлофори, дорожні знаки і розмітку на період перекриття Шулявського шляхопроводу. Крім того перебудовують і контактну мережу тролейбусів, які ходять по мосту. На даний момент йдуть дорожні роботи на перекритих з'їздах. Це дозволить зменшити автомобільні затори поки шляхопровід буде закритий.

"Початок робіт щодо обмеження руху автомобільного транспорту планується почати в листопаді-грудні поточного року, про остаточну дату початку обмеження руху автомобільного транспорту повідомимо додатково", — заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

Що там буде

Роботи з підготовки мосту до масштабної реконструкції обіцяють закінчити вже 3-4 листопада. Разом з цим почнуться підготовчі роботи для демонтажу тротуарів шляхопроводу. Демонтаж основних конструкцій мосту комунальники планують розпочати з 15 грудня. Демонтажні роботи триватимуть до 30 січня 2019 року. Почати роботи по влаштуванню пальових фундаментів і опор планують в лютому, а монтаж нових металоконструкцій шляхопроводу почнуть з березня 2019 року.