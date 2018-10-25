"Потопити" кросовер намагались учасники змагань Invictus Games Sydney.

На острові Кокату поблизу Сіднея 24 учасники з 12 країн узяли участь у змаганні Invictus Games від Jaguar Land Rover на нових електричних кросоверах Jaguar I-PACE. Одним з завдань був слалом у воді.

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Під час презентації Jaguar I-PACE у березні цього року, представники компанії заявляли, що електрокар не боїться а ні спеки, а ні холоду, а ні дощу чи снігу. Австралійські Invictus Games (“ігри непереможних”) довели, що принаймні води електричний кросовер точно не боїться.

“Конкурс складався з трьох різних завдань для тестування; навички водія, навігаційні здібності і спостереження та командна робота, щоб визначити переможну націю. Робота в команді та точність виявились важливішими за швидкість, коли йшлось про незвичайні умови їзди”, – говориться у прес-релізі.



Перемогу у змаганнях здобула команда з Франції. Друге місце посіли австралійці, а на третьому опинились британці.

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